Вибори ректора КНУ перенесли: у МОН назвали нову дату та причини рішення

13:10 12.05.2026 Вт
2 хв
У підготовці до виборів ректора знайшли недоліки
aimg Тетяна Веремєєва
Вибори ректора КНУ перенесли: у МОН назвали нову дату та причини рішення Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (facebook.com/kyiv.university)
Міністерство освіти і науки України (МОН) перенесло дату голосування на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори мають відбутися 27 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

Головне:

  • Нова дата: Голосування на виборах ректора КНУ імені Тараса Шевченка відбудеться 27 жовтня 2026 року.
  • Причина перенесення: Рішення ухвалили через виявлені неузгодженості в документах університету, недостатню технічну підготовку та невиконання безпекових вимог.
  • Ініціатори змін: Перенести вибори попросив організаційний комітет КНУ, звернення якого підтримав Студентський парламент та головна виборча комісія вишу.
  • Наказ МОН: Відповідний документ у міністерстві підписали 11 травня після розгляду протоколів засідань оргкомітету.
  • Потреба доопрацювання: Вчена рада університету має затвердити оновлені локальні акти, а комісії - забезпечити належні умови для роботи до нової дати.

Чому перенесли вибори ректора

Відповідний наказ підписали 11 травня 2026 року. У міністерстві пояснили, що рішення ухвалили після звернення організаційного комітету з проведення виборів ректора КНУ.

Під час підготовки до виборчого процесу комітет виявив низку проблем, які потребують врегулювання до дня голосування. Зокрема, йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, необхідність їх доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатню матеріально-технічну підготовку, а також відсутність належних умов для роботи виборчих комісій.

Також серед причин перенесення назвали невиконання безпекових вимог під час організації виборів.

На що вплине перенесення дати виборів

У МОН наголосили, що зміна дати голосування має процедурний характер. У міністерстві зазначають, що вибори ректора мають відбутися з дотриманням законодавства, статуту університету, безпекових вимог та прав усіх учасників процесу.

Організаційний комітет одноголосно підтримав звернення до МОН щодо перенесення виборів. До нього також додали протоколи засідань організаційного комітету та головної виборчої комісії, а також звернення Студентського парламенту КНУ.

Нагадаємо, Володимира Бугрова звільнили з посади ректора КНУ ім. Т. Шевченка після завершення контракту. Нові вибори ректора спочатку призначили на 27 травня 2026 року. Також призначили виконувача обов’язків ректора. Ним став директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерій Копійка.

