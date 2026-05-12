Вибори ректора КНУ перенесли: у МОН назвали нову дату та причини рішення

Міністерство освіти і науки України (МОН) перенесло дату голосування на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори мають відбутися 27 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

Чому перенесли вибори ректора

Відповідний наказ підписали 11 травня 2026 року. У міністерстві пояснили, що рішення ухвалили після звернення організаційного комітету з проведення виборів ректора КНУ.

Під час підготовки до виборчого процесу комітет виявив низку проблем, які потребують врегулювання до дня голосування. Зокрема, йдеться про неузгодженості між локальними нормативними актами університету, необхідність їх доопрацювання та затвердження Вченою радою, недостатню матеріально-технічну підготовку, а також відсутність належних умов для роботи виборчих комісій.

Також серед причин перенесення назвали невиконання безпекових вимог під час організації виборів.

На що вплине перенесення дати виборів

У МОН наголосили, що зміна дати голосування має процедурний характер. У міністерстві зазначають, що вибори ректора мають відбутися з дотриманням законодавства, статуту університету, безпекових вимог та прав усіх учасників процесу.

Організаційний комітет одноголосно підтримав звернення до МОН щодо перенесення виборів. До нього також додали протоколи засідань організаційного комітету та головної виборчої комісії, а також звернення Студентського парламенту КНУ.