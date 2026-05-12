У поліції Київщини новий керівник: нещодавно його звільнили з іншої посади
Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Київщини. Ним став Андрій Рубель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Хто такий Андрій Рубель
Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київської області, ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки.
У 2020-2021 роках очолював поліцію Харківщини. З жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ. Був звільнений з посади 28 квітня 2026 року.
Іван Вигівський окреслив основні завдання для нового керівника:
- забезпечення безпеки людей;
- оперативне реагування на злочини;
- документування воєнних злочинів РФ;
- протидія диверсіям;
- взаємодія з громадами.
Нагадаємо, після скандалу з патрульними, які втекли від озброєного зловмисника під час стрілянини в Києві, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.
Як повідомляло РБК-Україна, слідом за цим президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові перестановки по всій вертикалі МВС - від добору патрульних до керівного складу.