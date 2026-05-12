Выборы ректора КНУ перенесли: в МОН назвали новую дату и причины решения

13:10 12.05.2026 Вт
В подготовке к выборам ректора нашли недостатки
aimg Татьяна Веремеева
Выборы ректора КНУ перенесли: в МОН назвали новую дату и причины решения Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (facebook.com/kyiv.university)
Министерство образования и науки Украины (МОН) перенесло дату голосования на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выборы должны состояться 27 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Главное:

  • Новая дата: Голосование на выборах ректора КНУ имени Тараса Шевченко состоится 27 октября 2026 года.
  • Причина переноса: Решение приняли из-за выявленных несогласованностей в документах университета, недостаточной технической подготовки и невыполнения требований безопасности.
  • Инициаторы изменений: Перенести выборы попросил организационный комитет КНУ, обращение которого поддержал Студенческий парламент и главная избирательная комиссия вуза.
  • Приказ МОН: Соответствующий документ в министерстве подписали 11 мая после рассмотрения протоколов заседаний оргкомитета.
  • Необходимость доработки: Ученый совет университета должен утвердить обновленные локальные акты, а комиссии - обеспечить надлежащие условия для работы до новой даты.

Почему перенесли выборы ректора

Соответствующий приказ подписали 11 мая 2026 года. В министерстве объяснили, что решение приняли после обращения организационного комитета по проведению выборов ректора КНУ.

Во время подготовки к избирательному процессу комитет выявил ряд проблем, требующих урегулирования до дня голосования. В частности, речь идет о несогласованности между локальными нормативными актами университета, необходимости их доработки и утверждения Ученым советом, недостаточной материально-технической подготовке, а также отсутствии надлежащих условий для работы избирательных комиссий.

Также среди причин переноса назвали невыполнение требований безопасности при организации выборов.

На что повлияет перенос даты выборов

В МОН отметили, что изменение даты голосования имеет процедурный характер. В министерстве отмечают, что выборы ректора должны состояться с соблюдением законодательства, устава университета, требований безопасности и прав всех участников процесса.

Организационный комитет единогласно поддержал обращение к МОН о переносе выборов. К нему также добавили протоколы заседаний организационного комитета и главной избирательной комиссии, а также обращение Студенческого парламента КНУ.

Напомним, Владимира Бугрова уволили с должности ректора КНУ им. Т. Шевченко после завершения контракта. Новые выборы ректора сначала назначили на 27 мая 2026 года. Также назначили исполняющего обязанности ректора. Им стал директор Учебно-научного института международных отношений Валерий Копейка.

