Без мотиваційних листів та нові ліміти заяв: КНУ оприлюднив правила вступу на 2026 рік

19:32 08.05.2026 Пт
3 хв
Вступні випробування проведуть виклюсну в очному форматі
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Getty Images)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно оприлюднив правила прийому на 2026 рік. У документі визначено ключові дати вступної кампанії, вимоги до абітурієнтів та низку змін для вступу на бакалаврат, магістратуру й аспірантуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення вишу.

Головне:

  • Скасування листів: Однією з ключових змін у КНУ на 2026 рік стало скасування обов'язкових мотиваційних листів для вступників.
  • Подача заяв: Абітурієнти можуть подати до 10 заяв загалом, із яких не більше 5 - на бюджетні місця.
  • Прохідні бали: Мінімальний бал для бюджету становить 130. Для економічного факультету обов'язкові 130+ з математики, а для міжнародних відносин - від 150 балів.
  • НМТ та формати: Прийматимуть результати тесту за 2023-2026 роки. Усі вступні випробування проходитимуть виключно очно із обов'язковою відеофіксацією.
  • Магістратура та аспірантура: Розширено перелік спеціальностей для ЄФВВ. В аспірантурі, крім ЄВІ, обов’язковими є іспит зі спеціальності та презентація дослідження.
  • Творчі конкурси: Для спеціальності "Кіно-, медіавиробництво" в інституті журналістики творче випробування офіційно скасовано.
  • Терміни: Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня 2026 року. В університеті також запровадили автоматичну перевірку даних про військовий облік.

Що зміниться для вступників у 2026 році

Однією з головних змін стало скасування мотиваційних листів. Також вступники зможуть подати до 10 заяв, із яких до 5 - на бюджетні місця.

Для вступу на бакалаврат у КНУ прийматимуть результати НМТ 2023-2026 років. Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет становитиме 130 балів.

В університеті також уточнили, що всі вступні випробування проходитимуть лише очно та з відеофіксацією.

Для деяких спеціальностей вводять додаткові вимоги

У правилах прийому передбачені окремі умови для низки освітніх програм.

Зокрема, для вступу на економічний факультет потрібно буде набрати щонайменше 130 балів із математики. Для частини програм Навчально-наукового інституту міжнародних відносин конкурсний бал має становити від 150 балів.

Водночас для спеціальності В1 "Кіно-, медіавиробництво" в ННІ журналістики творчий конкурс скасували.

Як проходитиме вступ до магістратури

Для вступу в магістратуру основою залишаються результати ЄВІ та ЄФВВ або фахового іспиту.

У 2026 році також розширили перелік спеціальностей, для яких потрібен ЄФВВ. Конкурсний бал формуватиметься за такою схемою:

  • 20% - тест загальної навчальної компетентності;
  • 20% - іноземна мова;
  • 60% - профільне випробування.

Що потрібно для вступу в аспірантуру

Для вступу до аспірантури абітурієнти складатимуть ЄВІ та ЄВВ. Крім того, обов’язковими будуть вступний іспит зі спеціальності та презентація дослідницької пропозиції.

У КНУ наголошують, що ключову роль у конкурсному балі відіграватиме саме фахова складова.

Вступна кампанія стане більш цифровою

Університет продовжує курс на цифровізацію вступу. Електронні кабінети вступників працюватимуть із 1 липня до 15 жовтня. Частину документів перевірятимуть автоматично через державні реєстри.

Також правилами передбачене внесення даних про військовий облік.

У приймальній комісії зазначили, що в правилах уже оприлюднили повний календар вступної кампанії для бакалаврату, магістратури та аспірантури - від реєстрації на НМТ, ЄВІ та ЄФВВ до етапів рекомендацій і зарахування.

Раніше РБК-Україна розповідало про результати рейтингу Ukrainian National H-index Ranking 2026, який оцінює наукову продуктивність українських вишів за індексом Гірша. Лідером рейтингу став Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а до топ-5 також увійшли університети Харкова, Львова, Києва та Сум.

Про майбутнє українських університетів в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.

