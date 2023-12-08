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Вибори Путіна зроблять "історичними", розтягнувши на три дні

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії вибори президента вперше триватимуть три дні. Центрвиборчком ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Вибори в Росії триватимуть три дні - з 15 по 17 березня

Зокрема, відповідно до рішення ЦВК, терористи назначили прибудинкове "голосування":

  • на тимчасово окупованих територіях, у тому ж числі на території Криму;
  • в Брянській, Курській й Бєлгородській областях. 

Вибори президента в Росії 

Рішення диктатора Путіна балотуватися на березневих президентських виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів. Зокрема, як пише "Левада-центр", підтримка Володимира Путіна серед росіян зростає. Рівень довіри, а також рівень схвалення перебуває на максимумі від початку війни проти України.

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