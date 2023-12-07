Вибори Путіна відбудуться навесні? У Росії визначилися з датою

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Ради федерації.

"По суті, цим рішенням дається старт початку передвиборчої кампанії", - сказала спікер верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко.

Згідно з російськими нормами, вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Путін планує залишитися при владі до 2030 року

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Про намір стати кандидатами вже заявили п'ять жителів Росії, серед них військовий злочинець Ігор Гіркін, якого тримають у в’язниці, колишній депутат Держдуми від Союзу правих сил Борис Надєждін та журналістка Катерина Дунцова. Водночас їх допуск залежить виключено від Кремля.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

За даними незалежного "Левада-центру", підтримка Путіна серед росіян зростає. Рівень довіри, а також рівень схвалення перебуває на максимумі від початку війни проти України.

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють), у листопаді рівень довіри Путіну склав 47% (у жовтні - 44%). Схвалення діяльності Путіна знаходиться на найвищому рівні з 2015 року - 85% респондентів відповіли, що схвалюють.