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Выборы Путина сделают "историческими", растянув на три дня

Фото: Владимир Путин, диктатор России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В России выборы президента будут продолжаться три дня. Центризбирком принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Выборы в России продлятся три дня - с 15 по 17 марта

В частности, согласно решению ЦИК, террористы назначили придомовое "голосование":

  • на временно оккупированных территориях, в том же числе на территории Крыма;
  • в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Выборы президента в России

Решение диктатора Путина баллотироваться на мартовских президентских выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. В частности, как пишет "Левада-центр", поддержка Владимира Путина среди россиян растет. Уровень доверия, а также уровень одобрения находится на максимуме с начала войны против Украины.

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