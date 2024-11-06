Вибори президента США та перше зіткнення ЗСУ з північнокорейцями: новини за 5 листопада

Вибори президента США стартували на дільницях. Скільки триватиме голосування

На виборах президента США стартувало голосування на виборчих дільницях. Першими відкрилися ділянки на Східному узбережжі.

Перші результати виборів у США можуть стати відомими вже після їхнього закриття.

Між ВСУ та солдатами КНДР сталася перша бойова зіткнення, - Умєров

Українські захисники вже брали участь у зіткненні з північнокорейськими солдатами, яких перекинули до Росії. Воно було "немасштабним", розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів та змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити точні заяви.

Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання щодо перехоплення ракет над Україною

Питання про перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії щодо меж права на самооборону, розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, це питання можуть обговорити на зустрічі міністрів країн НАТО.

Кабмін змінив перелік об'єктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

До об'єктів сил безпеки та оборони та мобільних операторів не застосовуватимуться графіки відключень світла.

Українська зброя може "дістати" близько третини ядерного арсеналу Росії, - ЗМІ

Дальнобійні дрони та ракети, які є в України, можуть атакувати велику кількість ядерних складів Росії, пише Foreign Affairs.

У "ненадійному положенні" близько третини ядерного арсеналу країни-агресора.

Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокацію у смартфонах під час атак РФ

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак РФ можуть виникнути порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення, попереджає Генштаб ЗСУ.