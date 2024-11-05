Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 листопада 2024 р. № 1260 .

Крім того, у переліку пріоритетне електропостачання, як і раніше, присутні:

Згідно з постановою, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:

Графіки відключень

Нагадаємо, заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард заявив, що піковий дефіцит електроенергії в Україні протягом зими 2024-2025 років становитиме 3-4 гігавати.

Однак представник МВФ нагадав, що влада України раніше заявляла, що якщо виникне дефіцит електроенергії, вона, ймовірно, віддасть пріоритет критично важливим секторам економіки.

"Отже, хоча розрив може існувати, його вплив на ВВП може бути не таким великим, оскільки вони могли б дозувати електроенергію для найважливіших секторів – охорони здоров'я, оборони тощо", – пояснив Лессард.

Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. "Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.