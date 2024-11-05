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Українська зброя може "дістати" близько третини ядерного арсеналу Росії, - ЗМІ

Вівторок 05 листопада 2024 19:25
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Українська зброя може "дістати" близько третини ядерного арсеналу Росії, - ЗМІ Ілюстративне фото: ядерна зброя РФ під загрозою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дальнобійні дрони та ракети, які має Україна, можуть атакувати велику кількість ядерних складів Росії. У "ненадійному становищі" близько третини ядерного арсеналу країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

За даними видання, близько 30 відсотків з приблизно 5 580 російських ядерних боєголовок зберігаються в тих місцях, до яких дістає українська далекобійна зброя.

Журналісти звернули увагу, що оскільки українські дрони вже дістають до Москви, то в радіусі їх дії також перебувають щонайменше 14 російських ядерних сховищ. Серед них:

  • принаймні два знаходяться на відстані менше ніж 160 кілометрів від кордону з Україною;
  • ще п'ять перебувають на відстані менше ніж 320 кілометрів від кордону з Україною.

Foreign Affairs зазначає, що небажання Росії належним чином убезпечити свої ядерні арсенали в західній частині країни "є страшною небезпекою".

Як припускають журналісти, Росія може відмовлятися від переміщення свого ядерного арсеналу подалі від кордону з кількох причин. Одна з них - небажання російського диктатора Володимира Путіна показувати слабкість, а друга - неусвідомлення російським керівництвом усієї небезпеки такого зберігання боєголовок.

Особливо вразливими є ядерні ракети, коли їх перевозять для обслуговування. Їх направляють на залізничні пункти.

Атаки українських дронів

Нагадаємо, ще у травні джерела РБК-Україна повідомили про те, що український дрон встановив новий рекорд. Він пролетів понад 1 800 кілометрів і вдарив по загоризонтній станції радіолокації "Воронеж-М", яка знаходиться в Орську.

Також у травні український дрон вдарив по НПЗ у Башкирії, що на відстані понад 1 500 кілометрів.

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