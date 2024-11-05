Вибори президента США почалися на дільницях. Скільки триватиме голосування

Зазвичай дільниці працюють з раннього ранку до пізнього вечора. Більшість відкривається у проміжку між 06:00 та 08:00, а закривається у проміжку між 19:00 та 21:00 за місцевим часом.

Точні години роботи визначаються кожним штатом і можуть відрізнятися навіть по округах. Це особливо актуально для штатів, які знаходяться у кількох часових поясах. Таких як Індіана, Кентуккі, Айдахо, Північна та Південна Дакота.

Сьогодні перші дільниці для фізичного голосування відкрилися о 05:00 за східноамериканським часом (12:00 за Києвом) у штаті Вермонт. Але не в усіх округах, решта має відкрити двері для виборців до 10:00.

Зазначимо, до цього встигло проголосувати маленьке селище Діксвілл-Нотч (Нью-Гемпшир). Згідно з традицією, там дільниця відкривається одразу після опівночі. Шість виборців віддали по три голоси за Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Коли відкриються дільниці в інших штатах

Далі о 06:00 (13:00 за Києвом) відкриються дільниці у Нью-Йорку, Коннектикуті, Нью-Джерсі, Вірджинії, частково в Індіані, Кентуккі та Мені. За півгодини - у Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

За годину фізичне голосування розпочнеться на дільницях у Делавері, окрузі Колумбія, Джорджії, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Массачусетсі, Міссурі, Пенсільванії, Род-Айленді та Південній Кароліні. А також частково у Флориді, Канзасі, Мічигані та Теннессі.

З 15:00 за Києвом почнуть голосувати в Алабамі, Аризоні, Айові, Міннесоті, Міссісіпі, Оклахомі, Вісконсіні, частково у Південній, Північній Дакоті та Техасі. Потім у Колорадо, Монтані, Небрасці, Нью-Мексико, Юті, Вайомінгу та Орегоні.

Каліфорнія, Невада та штат Вашингтон починають голосувати з 16:00 за Києвом. Ще за годину виборці зможуть віддати голос на Алясці, і о 18:00 за Києвом - на Гаваях.

Коли дільниці закриваються

Перші дільниці закриються у східному Кентуккі та на більшій частині Індіани о 18:00 EST або о 01:00 (6 листопада за Києвом). За годину - у Джорджії, Вірджинії та ще чотирьох штатах. Потім у Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії. А о 03:00 - у Пенсільванії та ще 15 штатах.

Наступними йдуть дільниці в Арканзасі, Мічигані, Вісконсіні та ще 13 штатах, зокрема в Нью-Йорку. О 05:00 за київським часом закінчиться голосування у Неваді, Монтані та Юті. А ще за годину - у Каліфорнії. Останніми закриються дільниці на Гаваях та більшій частині Аляски, коли у столиці України буде 07:00 ранку 6 листопада.

Примітно, якщо хтось стоїть у черзі, коли підходить час до закриття, то виборець все одно має право проголосувати.

В деяких штатах треба мати посвідчення особи. А в таких, як Колорадо і Флорида, достатньо пред'явити рахунки за комунальні послуги на своє ім'я. Якщо ім'я виборця не відображається у списках, йому можуть видати тимчасовий бюлетень. Такий голос буде зараховано після підтвердження права голосування.

Відразу після закриття дільниць починається підрахунок голосів. Якщо результат гонки зрозумілий, то переможця можуть оголосити у ніч виборів чи вранці наступного дня. Якщо результат оскаржується, остаточне рішення може тривати кілька днів чи тижнів.

Детальніше читайте у матеріалі "Трамп проти Гарріс. Що треба знати про вибори в США і коли будуть результати".