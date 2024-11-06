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Выборы президента США и первое столкновение ВСУ с северокорейцами: новости за 5 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

В США начались президентские выборы, основными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис. Тем временем украинские защитники впервые столкнулись в бою с северокорейскими солдатами.

Более детально о том, что произошло во вторник, 5 ноября, в материале РБК-Украина.

Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование

На выборах президента США стартовало голосование на избирательных участках. Первыми открылись участки на Восточном побережье.

Первые результаты выборов в США могут стать известны уже после их закрытия.

Между ВСУ и солдатами КНДР произошло первое боестолкновение, - Умеров

Украинские защитники уже участвовали в столкновении с северокорейскими солдатами, которых перебросили в Россию. Оно было "немасштабным", рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. 

По его словам, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими оккупантами, точное число жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.

Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной

Вопрос о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии о границах права на самооборону, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. 

По его словам, такой вопрос могут обсудить на встрече министров стран НАТО

Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключений света

Кабинет министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. 

К объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам не будут применяться графики отключений света.

Украинское оружие может "достать" около трети ядерного арсенала России, - СМИ

Дальнобойные дроны и ракеты, которые есть у Украины, могут атаковать большое количество ядерных складов России, пишет Foreign Affairs.

В "ненадежном положении" около трети ядерного арсенала страны-агрессора.

Генштаб предупредил о возможных сбоях времени и геолокации в смартфонах во время атак РФ

Из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак РФ могут возникнуть нарушения в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения, предупреждает Генштаб ВСУ. 

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