Вибори "під час війни": у ЦВК розкрили орієнтовну вартість голосування в Україні

Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі щонайменше у 20 мільярдів гривень з урахуванням усіх супутніх витрат.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд гривень, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд гривень, тоді як президентська кампанія є дорожчою.

Президентські вибори коштуватимуть десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування

"В середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур", - пояснив Дубовик.

Він наголосив, що близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Водночас ці суми не включають витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення.

З урахуванням таких додаткових витрат, а також можливого збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, адже у такому випадку зростуть валютні витрати.

"З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива - і це не менше", - підсумував заступник голови ЦВК, визнавши, що така сума є серйозним викликом для держави.