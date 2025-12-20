Вибори "під час війни": у ЦВК розкрили орієнтовну вартість голосування в Україні
Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі щонайменше у 20 мільярдів гривень з урахуванням усіх супутніх витрат.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд гривень, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд гривень, тоді як президентська кампанія є дорожчою.
Президентські вибори коштуватимуть десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування
"В середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур", - пояснив Дубовик.
Він наголосив, що близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Водночас ці суми не включають витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення.
З урахуванням таких додаткових витрат, а також можливого збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, адже у такому випадку зростуть валютні витрати.
"З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива - і це не менше", - підсумував заступник голови ЦВК, визнавши, що така сума є серйозним викликом для держави.
Вибори в Україні: що відомо
Президент США Дональд Трамп нещодавно різко висловився щодо України, заявивши, що вона нібито втратила демократичний статус через відсутність виборів, повторивши при цьому російські наративи про війну як привід для їх відтермінування.
Нагадаємо, проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час воєнного стану нині є фактично неможливим через безпекові ризики та постійні обстріли. Чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня, також не відбулися саме з цієї причини.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що держава технічно готова до виборів, однак вони можливі лише після припинення вогню або за умови реальних гарантій безпеки. За його словами, у разі такої підтримки виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.
Водночас Зеленський очікує пропозицій від парламенту щодо змін до законодавства, адже Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що "подумає" над безпековими гарантіями на період можливого голосування, водночас висунувши умови щодо участі жителів тимчасово окупованих територій України.