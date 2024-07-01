Вибори в парламент Франції та удари по Харкову, Вільнянську та Києву: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 29 червня

За даними ISW, ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській та Луганській областях.

В результаті успішної операції Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях.

Новини за 30 червня

У Києві чоловік підірвав гранату: пошкоджено 11 автомобілів

Інцидент стався на Троєщині, в одному з жилих кварталів Деснянського району. Гранату підірвав місцевий мешканець 1973 року народження. Його затримали.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру. Порушнику загрожує до 7 років ув'язнення.

США уклали мільярдний контракт з закупівлі ракет для Patriot

Армія США уклала багаторічний контракт з компанією Lockheed Martin, сума якого складає 4,5 млрд доларів. За умовами договору, американські війська замовили 870 ракет PAC-3 MSE та відповідне обладнання.

Lockheed Martin виробляє новітню версію зенітних ракет PAC-3 MSE, якими озброюють Patriot. Вони коштують близько 4 млн доларів за одиницю, згідно з бюджетними документами армії США.

ДБР перевірить дії генерала Содоля у справі про прорив оборони у Харківській області

Про це ДБР повідомило у коментарі РБК-Україна. Правоохоронці розглянули звернення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича і перевірять дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку.

Звернення Кротевича приєднали до матеріалів справи про прорив росіян на Харківщині.

Білорусь заявила про "напругу" на кордоні з Україною. У ЦПД не виключають провокацію з боку РФ

Білоруське Міністерство оборони заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує там інженерні загородження.

Як пояснили в ЦПД, такі заяви свідчать про те, що інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Для цього там вже задіяли військкорів, які розповідають, що Україна готує напад на Білорусь.

Чи може Україна знищити російський ЗРК С-500 в Криму: відповідь СБУ

На початку червня стало відомо, що Росія перекинула у Крим елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500.

За словами глави СБУ, Україна слідкує за всіма переміщення російської техніки у Криму. Однак "всьому свій час".

"Всьому свій час, ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", - сказав він.

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району

Попередньо, росіяни вбили 7 мирних людей та поранили понад 30 мешканців.

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки", - розповів Іван Федоров.

Зеленський після удару РФ по Вільнянську закликав Захід не затягувати з допомогою

Як зазначив глава держави, є способи подолати щоденний російський терор, від якого потерпають українські міста та громади. Для цього, за його словами, потрібно знищувати російських терористів та пускові установки там, де вони є, а також збільшувати кількість сучасники систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - наголосив Зеленський.

Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців, - омбудсмен

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - сказав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Як пояснив омбудсмен, у випадку повернення цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених. Немає навіть юридичної бази, на підставі якої можна проводити цей процес.

Не Patriot. Зеленський сказав, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Президент зазначив, що для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки на аеродромах. Тому Patriot, як й інші системи ППО, не зможуть боротися з КАБами.

"Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Росіяни влучили у Харкові в термінал "Нової Пошти"

"9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші - чоловіки. Загинув чоловік - працівник поштового відділення. Влучання було в автопарк. Знищено 8 автівок, десятки пошкоджених. Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають", - розповіли в ОВА.

В Оболонському районі Києва впали уламки ракети

"Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку", - повідомили в КМВА.

У двох мешканок будинку в Оболонському районі Києва гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири", - розповів мер Віталій Кличко.

Зеленський анонсував переговори з партнерами на удари по аеродромах РФ

"Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення - сміливі рішення, які мають бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - сказав президент.

У Франції в першому турі парламентських виборів перемагає партія Ле Пен

Так, за результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців. Ультралівий "Народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.

Попереду Францію чекає ще один тур виборів. І оскільки там діє мажоритарна система, то в другому турі ситуація може змінитися.