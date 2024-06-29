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Чи може Україна знищити російський ЗРК С-500 в Криму: відповідь СБУ

Субота 29 червня 2024 16:25
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Чи може Україна знищити російський ЗРК С-500 в Криму: відповідь СБУ Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Україна постійно працює над питання знищення ворожої техніки та ППО росіян, які розташовані на на окупованих територіях.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".

На початку червня стало відомо, що Росія перекинула у Крим елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500. Ймовірно, це буде дослідне використання установки.

С-500 ("Прометей") називають найновішим російським ЗРК великого радіуса дії. За словами самих росіян, зенітний комплекс повинен доповнювати попередні версії, наприклад, С-400.

За словами Малюка, Україна слідкує за всіма переміщення російської техніки у Криму. Однак "всьому свій час".

"Всьому свій час, ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системами ППО. Звичайно, попереду буде багато різних сюрпризів", - сказав Малюк.

Він аткож зауважив, що в цілях безпеки він заявив, що не буде відкривати всіх деталей.

"Планів дуже багато, і вони виходять з аналізу обстановки на полі бою. Але розкривати я їх не буду", - підкреслив голова СБУ.

С-500 в Криму

Нагадаємо, після того, як керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни стягнули до окупованого Криму елементи зенітно-ракетного комплексу С-500, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Україна не фіксувала використання росіянами ЗРС С-500.

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Служба безпеки України
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