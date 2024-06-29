ДСНС ліквідувала наслідки удару РФ по Вільнянську, кількість постраждалих збільшилася

У Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів збільшилася до понад тридцяти людей, а число загиблих лишилося таким самим - сім громадян. Рятувальники вже ліквідували наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"Попередньо, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано", - розповіли надзвичайники.

Зазначимо, раніше було відомо про двадцять постраждалих у Вільнянську в результаті ворожої атаки.

В ДСНС розповіли, що у місті о 19:46 ліквідували загоряння будівель та автівок на місці ударів окупантів.

"Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Надзвичайники додали, що пошуково-рятувальні роботи на місці влучання вже завершені.

"На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки", - розповіли рятувальники.

Наслідки російського удару по Вільнянську (фото: t.me/dsns_telegram)

Російський удар по Вільнянську

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері, 29 червня, російські терористи завдали ударів по місту Вільнянськ в Запорізькому районі. Внаслідок ворожого обстрілу серед загиблих та постраждалих є діти.

В Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що під прицілом військ РФ опинились обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки у цьому населеному пункті.

Крім того, голова ОВА Іван Федоров оприлюднив відео з місця ворожого обстрілу, та показав наслідки ударів.

Додамо, на удар по Вільнянську вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав країни Заходу не зволікати з наданням військової допомоги Україні, зокрема системи протиповітряної оборони.