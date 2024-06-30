У Києві зросла кількість постраждалих від падіння уламків ракети РФ

У Києві в результаті падіння уламків російської ракети в Оболонському районі постраждали 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Наразі всі екстрені служби продовжують працювати в пошкодженому у будинку та біля нього.

"Наразі до медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі - жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці", - розповів мер столиці.

Як відомо, уламки ракети пошкодили багатоповерхівку в Оболонському районі. З пошкодженого будинку евакуювали 10 мешканців, сказав Кличко.

Обстріл Києва

Ввечері 30 червня у Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу. Після цього Повітряні сили попередили про, ймовірно, крилату ракету, яка летіла в бік Києва, а мер Києва повідомив про роботу протиповітряної оборони в Київській області.

Пізніше в мережі з'явилися фото з димом над Києвом, а Кличко розповів, що в Оболонський район вирушили екстрені служби. Як з'ясувалося, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку. Спочатку було відомо про двох потерпілих.

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