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Бої у Вовчанську та просування РФ в Красногорівці: огляд фронту від розвідки Британії

Україна, Неділя 30 червня 2024 17:42
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Бої у Вовчанську та просування РФ в Красногорівці: огляд фронту від розвідки Британії Фото: британська розвідка опублікувала зведення щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Вовчанську йдуть бої, російські війська не просуваються під Часовим Яром, але контролюють більшість Красногорівки, а в районі Кліщіївки тактичних успіхів досягли українські Сили оборони.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони Британії в соцмережі Х.

Вовчанськ. Там, за даними британської розвідки, бої зосереджені на заводі агрегатів. ЗСУ намагаються вибити російські війська з цього опорного пункту на південному сході міста.

Часів Яр. За останні 72 години британська розвідка не зафіксувала підтверджених просувань російської армії в районі Часового Яру. Найінтенсивніші бої велися в Іванівському та Кліщіївці на південь від міста. ЗСУ, за даними розвідки, контратакували в Кліщіївці, досягаючи там тактичних успіхів.

Красногорівка. Російські війська просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку. Наразі, за даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, контролюють більшу частину міста, а ЗСУ присутні лише на півночі Красногорівки.

Авдіївка-Покровськ. Напрямок Авдіївка-Покровськ, як зазначає британська розвідка, залишається основною зоною зосередження російських військ. Росіянам вдалося здійснити дрібні просування у напрямку Нью-Йорка, Північного та Південного.

"Протягом наступного тижня сектор Авдіївка-Покровськ, ймовірно, залишиться зоною значної оперативної уваги російських військ, які намагатимуться підтримувати тиск на українські Сили оборони та здійснювати можливі територіальні здобутки", - вважає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше українські військові з ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за червень на східному фронті.

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