Хто перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції: екзитполи
У Франції ввечері 30 червня закінчилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figro та BFM TV.
Попереду Францію чекає ще один тур виборів. І оскільки там діє мажоритарна система, то в другому турі ситуація може змінитися.
Так, за результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців. Ультралівий "Народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.
А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше - 33% голосів. "Народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона - 22%.
Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.
Парламентські вибори у Франції
Після виборів до Європейського парламенту, які відбулися на початку червня, президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори Франції (нижня палата парламенту) та оголосив про дострокові парламентські вибори.
Причиною такого рішення став розгромний провал президентської партії на загальноєвропейських виборах. Перемогу у Франції тоді здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є проросійська Марін Ле Пен.
Опитування, які проводились перед парламентськими виборами, також свідчили про те, що партія Ле Пен здобуде перемогу у першому турі з результатом близько 35% голосів, тоді як партії Макрона прогнозували аж третє місце з 20-22% голосів.
Більше про парламентські вибори у Франції та чого від них очікувати українцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна.