Вибори нового Папи: коли пройде конклав і чому закрили Сікстинську капелу

У Ватикані почалися приготування до конклаву - таємного зібрання кардиналів для обрання нового Папи Римського. Сікстинська капела, яку щороку відвідують мільйони туристів, тимчасово зачинили для публіки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Ватикан офіційно підтвердив, що конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Саме Сікстинська капела, одна з найвідоміших у світі, стане місцем для виборів наступника Папи Франциска.
Наразі там встановлюють спеціальний димар, через який світ отримуватиме сигнали про результати голосування. Чорний дим означатиме, що нового Папу ще не обрано, а білий - що рішення ухвалене.
Католики традиційно збираються на площі Святого Петра, щоб спостерігати за димом із даху капели.
Згідно з повідомленням на сайті Музеїв Ватикану, Сікстинську капелу закриють для відвідувачів із 28 квітня 2025 року. У 2023 році її відвідали майже 7 мільйонів людей, однак перегляд фресок Мікеланджело та інших майстрів стане неможливим до завершення конклаву.
Також тимчасово призупинено екскурсії в археологічну зону, Некрополь на Віа Тріумфаліс і Сади Ватикану.
Вперше капелу використали для конклаву після смерті Папи Сикста IV у 1484 році - саме на його честь вона й названа. З 1878 року усі вибори понтифіків проходили саме в Сікстинській капелі.
Кардинали перебуватимуть у приміщенні, прикрашеному шедеврами епохи Відродження. Зокрема, на стелі розташована відома фреска Мікеланджело "Створення Адама", а на одній зі стін - "Страшний суд".
Роботи над фресками тривали з 1508 по 1541 рік. Інші стіни прикрасили такі майстри, як Боттічеллі, Перуджино та Гірландайо.
"Не побачивши Сікстинської капели, неможливо уявити, на що здатна людина", - сказав свого часу німецький письменник Йоганн Вольфганг Гете.
Сікстинська капела (фото: flickr.com/conifer)
Сікстинська капела має розміри 40 метрів завдовжки, 13 метрів завширшки і 21 метр заввишки. Капелу збудували між 1473 і 1481 роками. Вона обладнана масивними подвійними дверима, які забезпечують повну ізоляцію процесу виборів.
Це - не лише архітектурна перлина, а й головне місце в житті 1,4 мільярда католиків у дні, коли світ очікує на ім’я нового понтифіка.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у день святкування Великоднього понеділка.
Церемонія прощання з понтифіком відбулася у суботу, 26 квітня, у Ватикані. Папу Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре в Римі. Попрощатися з ним прийшли близько 400 тисяч вірян.
Уже наступного дня, у неділю, гробницю Папи відкрили для відвідувачів.
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