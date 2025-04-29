Вибори нового Папи: коли пройде конклав і чому закрили Сікстинську капелу

Коли відбудеться конклав

Ватикан офіційно підтвердив, що конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Саме Сікстинська капела, одна з найвідоміших у світі, стане місцем для виборів наступника Папи Франциска.

Наразі там встановлюють спеціальний димар, через який світ отримуватиме сигнали про результати голосування. Чорний дим означатиме, що нового Папу ще не обрано, а білий - що рішення ухвалене.

Католики традиційно збираються на площі Святого Петра, щоб спостерігати за димом із даху капели.

Які обмеження для туристів

Згідно з повідомленням на сайті Музеїв Ватикану, Сікстинську капелу закриють для відвідувачів із 28 квітня 2025 року. У 2023 році її відвідали майже 7 мільйонів людей, однак перегляд фресок Мікеланджело та інших майстрів стане неможливим до завершення конклаву.

Сікстинська капела (фото: flickr.com/thomasroland)

Також тимчасово призупинено екскурсії в археологічну зону, Некрополь на Віа Тріумфаліс і Сади Ватикану.

Історія капели як місця виборів Папи

Вперше капелу використали для конклаву після смерті Папи Сикста IV у 1484 році - саме на його честь вона й названа. З 1878 року усі вибори понтифіків проходили саме в Сікстинській капелі.

Кардинали перебуватимуть у приміщенні, прикрашеному шедеврами епохи Відродження. Зокрема, на стелі розташована відома фреска Мікеланджело "Створення Адама", а на одній зі стін - "Страшний суд".

Роботи над фресками тривали з 1508 по 1541 рік. Інші стіни прикрасили такі майстри, як Боттічеллі, Перуджино та Гірландайо.

"Не побачивши Сікстинської капели, неможливо уявити, на що здатна людина", - сказав свого часу німецький письменник Йоганн Вольфганг Гете.



Сікстинська капела (фото: flickr.com/conifer)

Простір для таємного голосування

Сікстинська капела має розміри 40 метрів завдовжки, 13 метрів завширшки і 21 метр заввишки. Капелу збудували між 1473 і 1481 роками. Вона обладнана масивними подвійними дверима, які забезпечують повну ізоляцію процесу виборів.

Це - не лише архітектурна перлина, а й головне місце в житті 1,4 мільярда католиків у дні, коли світ очікує на ім’я нового понтифіка.