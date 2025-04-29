Выборы нового Папы: когда пройдет конклав и почему закрыли Сикстинскую капеллу

Когда состоится конклав

Ватикан официально подтвердил, что конклав начнется 7 мая 2025 года. Именно Сикстинская капелла, одна из самых известных в мире, станет местом для выборов преемника Папы Франциска.

Сейчас там устанавливают специальный дымоход, через который мир будет получать сигналы о результатах голосования. Черный дым будет означать, что новый Папа еще не избран, а белый - что решение принято.

Католики традиционно собираются на площади Святого Петра, чтобы наблюдать за дымом с крыши капеллы.

Какие ограничения для туристов

Согласно сообщению на сайте Музеев Ватикана, Сикстинскую капеллу закроют для посетителей с 28 апреля 2025 года. В 2023 году ее посетили почти 7 миллионов человек, однако просмотр фресок Микеланджело и других мастеров станет невозможным до завершения конклава.



Сикстинская капелла (фото: flickr.com/thomasroland)

Также временно приостановлены экскурсии в археологическую зону, Некрополь на Виа Триумфалис и Сады Ватикана.

История капеллы как места выборов Папы

Впервые капеллу использовали для конклава после смерти Папы Сикста IV в 1484 году - именно в его честь она и названа. С 1878 года все выборы понтификов проходили именно в Сикстинской капелле.

Кардиналы будут находиться в помещении, украшенном шедеврами эпохи Возрождения. В частности, на потолке расположена известная фреска Микеланджело "Сотворение Адама", а на одной из стен - "Страшный суд".

Работы над фресками продолжались с 1508 по 1541 год. Другие стены украсили такие мастера, как Боттичелли, Перуджино и Гирландайо.

"Не увидев Сикстинской капеллы, невозможно представить, на что способен человек", - сказал в свое время немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете.



Сикстинская капелла (фото: flickr.com/conifer)

Пространство для тайного голосования

Сикстинская капелла имеет размеры 40 метров в длину, 13 метров в ширину и 21 метр в высоту. Капеллу построили между 1473 и 1481 годами. Она оборудована массивными двойными дверями, которые обеспечивают полную изоляцию процесса выборов.

Это - не только архитектурная жемчужина, но и главное место в жизни 1,4 миллиарда католиков в дни, когда мир ожидает имя нового понтифика.