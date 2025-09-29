Вибори в Молдові: ЦВК обробила 99% протоколів, лідирує партія Санду

Наразі відомо, що ЦВК опрацювала 99,65% протоколів, це близько 1,5 млн бюлетенів. Згідно з попередніми підрахунками, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії.



Станом на 08:30 за київським часом відомо, що лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 49,93% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,32% виборців.

Блок "Альтернатива" отримав 8% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6% і партія "Демократія вдома - набрала 5,64%.

Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Явка на парламентських виборах склала 52%.

