Вибори в Молдові: за кордоном масово "мінують" дільниці для голосування

Неділя 28 вересня 2025 17:19
Вибори в Молдові: за кордоном масово "мінують" дільниці для голосування Фото: влада країни готувалася до такого сценарію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються парламентські вибори. Водночас з'явилися повідомлення, що низку закордонних дільниць для голосування нібито "замінували".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ Молдови.

"Попередження про замінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в рамках втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", - ідеться в публікації.

У міністерстві зазначили, що влада Молдови підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими країнами, щоб "не постраждав виборчий процес".

"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - пише МЗС Молдови.

Також відомство закликало всіх громадян країни прислухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації та продовжити чесне голосування.

Вибори в Молдові

Нагадаємо, що на сьогоднішніх виборах в Молдові основна конкуренція очікується між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого увійшли соціалісти, комуністи, а також партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Напередодні президент Молдови Майя Санду заявляла, що Росія спробує вплинути на результат парламентських виборів у країні.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що Санду ставиться з повагою до України, але якщо до парламенту пройдуть проросійські сили, тоді виникнуть ризики для всіх країн регіону. Він також підтверджував, що РФ хоче впливати на Кишинів.

Детальніше про те, як партія Санду намагається утримати проєвропейський курс, а РФ взяти реванш - читайте в матеріалі РБК-Україна.

