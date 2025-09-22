Молдова може стати плацдармом для вторгнення в Одеську область: Санду б'є на сполох

Якщо Росія контролюватиме Молдову, вона стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область. Перемога проросійський сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", - зазначила Санду в публічному зверненні.

Вона уточнила, що зараз Росія витрачає сотні мільйонів євро на купівлю сотень тисяч голосів на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться 28 вересня. Також сотням людей платять, щоб вони "сіяли безлад, насильство і лякали світ".

Санду закликала громадян Молдови не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами.

Також президентка додала, що в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними як для Молдови, так і для всього регіону.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", - додала вона.

Також, за словами Санду, Москва діє в Молдові через своїх спільників, які продають країну за гроші.

"Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу. Вони вірять тільки в гроші. Їм потрібна слабка Молдова, корумпована система правосуддя, яка не притягне їх до відповідальності ні за корупцію, ні за зраду", - звернула увагу вона.