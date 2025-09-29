RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Выборы в Молдове: ЦИК обработала 99% протоколов, лидирует партия Санду

Фото: Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы. По состоянию на утро понедельника, 29 сентября, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99% бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

Известно, что ЦИК обработала 99,65% протоколов, это около 1,5 млн бюллетеней. Согласно предварительным подсчетам, в будущий парламент проходят два избирательных блока и три партии.

По состоянию на 08:30 по киевскому времени известно, что лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 49,93% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,32% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 8% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6% и партия "Демократия дома - набрала 5,64%.

Остальные формирования, согласно предварительным данным, не проходят в парламент. Явка на парламентских выборах составила 52%.

 

 

Выборы в Молдове

В парламент Молдовы избирают 101 депутата, а выборы 28 сентября прошли уже по новому Электоральному кодексу. В стране открыли около 2000 избирательных участков, еще около 300 работали за рубежом.

В то же время Россия пытается влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.

Сама же Санду ранее заявила, что если Молдова будет под контролем России, тогда страна станет плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в парламент Молдовы пройдут пророссийские силы, могут быть риски для всех.

