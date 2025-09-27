ua en ru
Зеленський попередив про ризики з Придністров'я через вибори в Молдові

Субота 27 вересня 2025 19:28
Зеленський попередив про ризики з Придністров'я через вибори в Молдові Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Молдова має проєвропейського президента Майю Санду, яка з повагою ставиться до України. Однак, якщо в парламент завтра пройдуть проросійські сили, тоді ситуація може змінитися і можуть бути ризики для всіх.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що Молдова є майбутнім членом ЄС, її територія знаходиться на кордоні з європейськими країнами, а РФ у свою чергу дуже хочу впливати на Кишинів.

"Як впливати? Все починається з політики: якщо є свої партії в парламенті, наступний крок мати свій уряд, безумовно, мати свого президента, а після цього вже є військова присутність. В такому напрямку Росія і діє", - пояснив президент.

Зеленський вважає, що Майя Санду є проєвропейським, і перш за все промолдоським президентом, яка дружньо і з повагою ставиться до України, а також поважає суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

"Це важливо для нас, ми маємо спільні кордони. Якщо відбудуться зміни в парламенті, можуть бути й інші зміни. Тут є ризики - для всіх", - пояснив Зеленський.

Він розповів, що Придністров'я і люди, які там перебувають в керівництві, станом на сьогодні тихі. Вони бояться тільки Україну, бо отримали на початку війни сигнали.

"Там було пару пострілів з цієї території на початку війни, вони отримали від нас хороше таке попередження, від мене особисто. Тому вони там тихі", - сказав президент.

Водночас Зеленський вважає, якщо Молдова стане проросійською, тоді голоси з Придністров'я можуть бути гучними.

"З іншого боку є Молдова сьогодні з президентом проєвропейським. Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди які тихі можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є", - резюмував глава держави.

Вибори в Молдові

Нагадаємо, що завтра, 28 вересня, в Молдові відбудуться парламентські вибори.

У країні вже не допустили низку проросійських партій. Зокрема, вчора з виборів зняли партію "Велика Молдова" на чолі зі скандальною Вікторією Фуртуне, яка посягала на Одеську область.

Детальніше про те, як партія Санду планує зберегти проєвропейський курс, а РФ - отримати реванш - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Молдова Війна в Україні
