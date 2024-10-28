Вибори у Грузії: усі опозиційні партії оголосили бойкот новому парламенту

У Грузії усі чотири опозиційні партії заявили, що бойкотуватимуть новообраний парламент після виборів 26 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Лідер партії "Гахарія за Грузію" Георгій Гахарія заявив, що його партія не має наміру брати участь у роботі новообраного парламенту.
"Наша партія не надасть легітимності нелегітимному парламенту "Грузинської мрії". Крапка", - сказав Гахарія на спеціальному брифінгу.
Його також запитали про участь в акції протесту, яка пройде сьогодні о 18:00 у центрі Тбілісі.
"Акція протесту дуже важлива. Ми будемо там, де будуть наші виборці, як були й досі й будемо у майбутньому", - зазначив Гахарія.
Зазначимо, раніше про відмову брати участь у роботі нового парламенту заявили опозиційні "Коаліція за зміни", "Єдність - Національний рух" та "Сильна Грузія".
Таким чином, усі чотири опозиційні партії, які перемогли на виборах, заявили, що бойкотуватимуть новий парламент.
Окрім того, у Грузії сьогодні ввечері опозиція планує провести мітинг біля будівлі парламенту. Однак, як повідомляють грузинські ЗМІ, поки що поліція не дозволяє встановити сцену.
Президент Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції стверджують, що результати парламентських виборів, на яких перемогла керівна партія "Грузинська мрія", сфальсифіковані та не визнають їх.
Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.
Під час підрахунку голосів президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, правляча партія "Грузинська мрія" отримала на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.
До того ж міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.
Опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.
Водночас 27 жовтня прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе заявив, що у Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції.
Того ж дня президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати виборів, та закликала громадян до протесту.
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