Выборы в Грузии: все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту

В Грузии все четыре оппозиционные партии заявили, что будут бойкотировать новоизбранный парламент после выборов 26 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не будет участвовать в работе новоизбранного парламента.
"Наша партия не предоставит легитимность нелегитимному парламенту "Грузинской мечты". Точка", - сказал Гахария на специальном брифинге.
Его также спросили об участии в акции протеста, которая пройдет сегодня в 18:00 в центре Тбилиси.
"Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем", - отметил Гахария.
Отметим, ранее об отказе участвовать в работе нового парламента заявили оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия".
Таким образом, все четыре оппозиционные партии, победившие на выборах, заявили, что будут бойкотировать новый парламент.
Кроме того, в Грузии сегодня вечером оппозиция планирует провести митинг у здания парламента. Однако, как сообщают грузинские СМИ, пока полиция не разрешает установить сцену.
Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции утверждают, что результаты парламентских выборов, на которых победила руководящая партия "Грузинская мечта", сфальсифицированы и не признают их.
Напомним, 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.
Во время подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, правящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее идут оппозиционные партии.
К тому же международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.
Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.
Однако 27 октября премьер-министр страны Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на отрицание оппозиции.
В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов и призвала граждан к протесту.
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