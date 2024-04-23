Вибори до Європарламенту: Мецола попередила про загрозу з боку РФ, Китаю та Ірану

Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію під час виборів до Європейського парламенту на початку червня.
Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це те, про що ми попереджали протягом тривалого часу. Насправді це не просто загроза", - сказала Мецола.
За її словами, дезінформація буде "дуже активно використовуватися" під час голосування 6-9 червня для обрання наступного п'ятирічного складу парламенту.
Мецола зазначила, що ЄС має у своєму розпорядженні такі інструменти, як новий закон, який вимагає від соціальних мереж видаляти незаконний контент і знижувати ризики маніпуляцій на виборах, які можуть містити фальшиві зображення або видачу себе за іншого виборця.
Однак, як наголосила президент Європарламенту, одних лише нових законів ЄС було недостатньо.
Потенційними джерелами дезінформації Мецола назвала Росію, Китай та Іран, а також політичні партії та організації всередині ЄС, які намагаються привернути увагу виборців за допомогою брехні.
"Можливо, ми занадто довго ігнорували це. Я думаю, що ми повинні рішуче протистояти цьому наративу. Набагато легше проводити чорно-білу кампанію, ніж 1000 відтінків сірого в середині кампанії. Але ми повинні бути готові до цього", - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що РФ підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.
Представник бельгійського прем'єра розповів журналістам, що це було сказано у контексті введення Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.
Так, 27 березня Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа, зрадника Віктора Медведчука. Причиною стала зловмисна діяльність кума російського диктатора Володимира Путіна, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи", яка займається проросійською пропагандою.
Також чеська Служба інформації безпеки повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.
До того ж нещодавно повідомлялося, що прокуратура Бельгії розслідує втручання Росії у європейську політику.
А прем’єр-міністри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала напередодні саміту лідерів ЄС закликали ввести нові санкції проти Росії у зв’язку зі спробами країни-агресора втрутитися у вибори до Європарламенту.
Окрім того, сьогодні ЗМІ повідомляли, що у Німеччині помічник кандидата на виборах до Європарламенту шпигував на користь Китаю.
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