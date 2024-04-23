В Німеччині затримали китайського шпигуна-помічника кандидата в Європарламент

В Німеччині помічник кандидата на виборах до Європарламенту шпигував на користь Китаю.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, прокурори розповіли, що чоловік працював помічником Максиміліана Кра, головного кандидата на виборах до Європейського парламенту.

Наразі ж чоловіка, якого прокуратура ідентифікувала як Цзянь Г, звинуватили в "особливо тяжкому випадку" шпигунства.

Кра заявив, що він дізнався про арешт свого співробітника Цзянь Го з преси.

"У мене немає додаткової інформації", - сказав Кра.

Він також додав, що "шпигунська діяльність на користь іноземної держави є серйозним звинуваченням", яке, якщо буде доведено, призведе до негайного звільнення співробітника.

Прокуратура повідомила, що чоловікові було 43 роки, він мав подвійне громадянство Німеччини та Китаю, а також заявили, що він шпигував на користь китайських спецслужб протягом багатьох років.