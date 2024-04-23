В Німеччині затримали китайського шпигуна-помічника кандидата в Європарламент
В Німеччині помічник кандидата на виборах до Європарламенту шпигував на користь Китаю.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, прокурори розповіли, що чоловік працював помічником Максиміліана Кра, головного кандидата на виборах до Європейського парламенту.
Наразі ж чоловіка, якого прокуратура ідентифікувала як Цзянь Г, звинуватили в "особливо тяжкому випадку" шпигунства.
Кра заявив, що він дізнався про арешт свого співробітника Цзянь Го з преси.
"У мене немає додаткової інформації", - сказав Кра.
Він також додав, що "шпигунська діяльність на користь іноземної держави є серйозним звинуваченням", яке, якщо буде доведено, призведе до негайного звільнення співробітника.
Прокуратура повідомила, що чоловікові було 43 роки, він мав подвійне громадянство Німеччини та Китаю, а також заявили, що він шпигував на користь китайських спецслужб протягом багатьох років.
Слідчі звинуватили Го у шпигунстві, зокрема, за діячами китайської опозиції, які проживають у вигнанні в Німеччині.
Китайські шпигуни у світі
Раніше ми писали, що уряд Британії через шпигунську загрозу з боку Пекіна, розглядає можливість скорочення числа громадян Китаю, які можуть в'їжджати в країну в офіційних справах.
В Штатах тим часом військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабаря у розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки.
Справи за шпигунство Китаю відкривали навіть в Австралії. Таким чином австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав видатні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.
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