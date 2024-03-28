Росія платила депутатам Європарламенту за поширення пропаганди, - прем'єр Бельгії
Росія підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.
"Наприклад, з'ясувалося, що Росія зверталася до членів Європарламенту, але також платила їм за просування російської пропаганди тут", - сказав де Кроо.
Також представник прем'єра Бельгії повідомив виданню, що він говорив у контексті запровадження Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.
Що передувало
Учора Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.
Причиною для цього стала його зловмисна діяльність, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи". Вона займається проросійською пропагандою. Уточнюється, що додані до списку санкцій особи прагнули вплинути в країнах Євросоюзу, а згодом і в Європарламенті.
Служба інформації безпеки Чехії повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.
Сьогодні стало відомо, що польські спецслужби провели низку обшуків у справі про діяльність мережі шпигунів РФ. Вони, зокрема, дискредитували Україну.
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