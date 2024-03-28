Росія платила депутатам Європарламенту за поширення пропаганди, - прем'єр Бельгії

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За його словами, цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

"Наприклад, з'ясувалося, що Росія зверталася до членів Європарламенту, але також платила їм за просування російської пропаганди тут", - сказав де Кроо.

Також представник прем'єра Бельгії повідомив виданню, що він говорив у контексті запровадження Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.

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