Выборы в Европарламент: Мецола предупредила об угрозе со стороны РФ, Китая и Ирана

"Это то, о чем мы предупреждали в течение длительного времени. На самом деле это не просто угроза", - сказала Мецола.

По ее словам, дезинформация будет "очень активно использоваться" во время голосования 6-9 июня для избрания следующего пятилетнего состава парламента.

Мецола отметила, что ЕС располагает такими инструментами, как новый закон, требующий от социальных сетей удалять незаконный контент и снижать риски манипуляций на выборах, которые могут содержать фальшивые изображения или выдачу себя за другого избирателя.

Однако, как подчеркнула президент Европарламента, одних только новых законов ЕС было недостаточно.

Потенциальными источниками дезинформации Мецола назвала Россию, Китай и Иран, а также политические партии и организации внутри ЕС, которые пытаются привлечь внимание избирателей с помощью лжи.

"Возможно, мы слишком долго игнорировали это. Я думаю, что мы должны решительно противостоять этому нарративу. Гораздо легче проводить черно-белую кампанию, чем 1000 оттенков серого внутри кампании. Но мы должны быть готовы к этому", - отметила она.