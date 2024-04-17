Спроба втручання у вибори ЄС. Бельгія та Чехія закликають до нових санкцій проти Росії
Прем’єр-міністри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала напередодні саміту лідерів ЄС закликали ввести нові санкції проти Росії у зв’язку зі спробами країни-агресора втрутитися у вибори до Європейського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист прем'єрів, опублікований у Twitter (X) Александера Де Кроо.
Голови бельгійського та чеського урядів наголосили, що з огляду на останні викриття російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори та посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".
Вони висловили намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, тому що "ми просто не можемо дозволити Росії зійти з рук такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".
"У зв'язку з цим настав час запровадити новий режим обмежувальних заходів ЄС, спрямований на протидію зловмисній діяльності Росії", - наголошують Де Кроо та Фіала.
Окрім того, вони зазначили, що лідери ЄС повинні вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку.
"Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", - додали прем'єри.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що РФ підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.
Представник бельгійського прем'єра розповів журналістам, що це було сказано у контексті введення Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.
Так, 27 березня Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа, зрадника Віктора Медведчука. Причиною стала зловмисна діяльність кума російського диктатора Володимира Путіна, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи", яка займається проросійською пропагандою.
Також чеська Служба інформації безпеки повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.
Також нещодавно повідомлялося, що прокуратура Бельгії розслідує втручання Росії у європейську політику.
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