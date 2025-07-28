Вибиті вікна та постраждалі: поліція показала наслідки удару "Шахедів" по Києву

"У Дарницькому районі Києва 5 постраждалих унаслідок атаки БПЛА, серед них малолітня дитина: поліція фіксує наслідки", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час атаки "Шахедів" ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку з 6-го по 11-й поверхи.

Постраждалі дістали осколкові поранення. Серед них виявилася дворічна дівчинка, у якої діагностовано різані рани стопи.

"Лікарі госпіталізували постраждалих. Також пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку. На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора", - підсумували в поліції.

Фото: наслідки удару по Дарницькому району 28 липня (t.me/gunpKyiv)