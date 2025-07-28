Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву

Полиция подтвердила, что в результате ночного удара дронов по Дарницкому району украинской столицы пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
"В Дарницком районе Киева 5 пострадавших в результате атаки БПЛА, среди них малолетний ребенок: полиция фиксирует последствия", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе атаки "Шахедов" ударной волной были повреждены окна в многоэтажном жилом доме с 6 по 11 этажи.
Пострадавшие получили осколочные ранения. Среди них оказалась двухлетняя девочка, у которой диагностированы резанные раны стопы.
"Врачи госпитализировали пострадавших. Также повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома. На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора", - подытожили в полиции.
Фото: последствия удара по Дарницкому району 28 июля (t.me/gunpKyiv)
Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В Киеве взрывы начали раздаваться еще вечером.
В Дарницком районе украинской столицы вылетели окна во многоэтажном жилом здании. В результате пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти раненых.
Также прогремела серия взрывов в Кропивницком также. В Кировоградской ОВА сообщили, что город пережил вражескую дроновую атаку. На места попаданий отправлены экстренные службы.
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