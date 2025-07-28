Выбитые окна и пострадавшие: полиция показала последствия удара "Шахедов" по Киеву

"В Дарницком районе Киева 5 пострадавших в результате атаки БПЛА, среди них малолетний ребенок: полиция фиксирует последствия", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе атаки "Шахедов" ударной волной были повреждены окна в многоэтажном жилом доме с 6 по 11 этажи.

Пострадавшие получили осколочные ранения. Среди них оказалась двухлетняя девочка, у которой диагностированы резанные раны стопы.

"Врачи госпитализировали пострадавших. Также повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома. На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора", - подытожили в полиции.

Фото: последствия удара по Дарницкому району 28 июля (t.me/gunpKyiv)