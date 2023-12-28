Вибили "око". Прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М"
Прикордонники Гвардії наступу відпрацювали безпілотником по ворожому комплексу "Муром-М" у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Вибили "око" окупанту: прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс дальнього спостереження "Муром-М" у Харківській області", - пише пресслужба ДПСУ.
"Муром"
"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.
Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 356 670 військових.
Протягом поточного року співробітники Служби безпеки знищили більше 500 танків російських терористів. Показали відео своєї роботи на фронті.
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