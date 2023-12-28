ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибили "око". Прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М"

Четвер 28 грудня 2023 15:30
UA EN RU
Вибили "око". Прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М" Фото: прикордонники відпрацювали безпілотником по комплексу "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Гвардії наступу відпрацювали безпілотником по ворожому комплексу "Муром-М" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вибили "око" окупанту: прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили комплекс дальнього спостереження "Муром-М" у Харківській області", - пише пресслужба ДПСУ.

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 356 670 військових.

Протягом поточного року співробітники Служби безпеки знищили більше 500 танків російських терористів. Показали відео своєї роботи на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році