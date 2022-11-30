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Зеленський вважає, що Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу

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Україна, Середа 30 листопада 2022 00:38
Зеленський вважає, що Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Перша леді України Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що саме для цього його дружина знаходиться з візитом у Сполученому Королівстві.

"Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що у Британії вже є подібний досвід, адже саме у Лондоні взимку 1942 року була підписана Сент-Джеймська декларація - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".

Нагадаємо, що українська парламентська делегація в ПАРЄ вирушає в тур Північною Америкою, а також у столиці Німеччини, Франції та Великої Британії для адвокації питання створення спеціального трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення.

А у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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