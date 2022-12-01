Вы все видели ужасы войны. Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для РФ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Вы все видели ужасы войны, развязанной Россией на украинской земле. Поэтому сейчас возникает справедливый вопрос: почему стало возможным присутствие России на этом заседании ОБСЕ? Ей здесь не место", - заявил министр.

Глава МИД Украины призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Он напомнил, что трибунал позволит привлечь Россию и ее руководство к ответственности за грубые нарушения международного права.

Также это должно заставить российское государство принести официальные извинения за совершенные преступления и станет одной из ключевых гарантий неповторения агрессии России в будущем.

"ОБСЕ должно продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых была основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходима победа Украины и восстановление ее международно признанных границ", - добавил Кулеба.