ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу для злочинців РФ

Новость на русском →
Париж, Четвер 01 грудня 2022 08:51
Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу для злочинців РФ Фото: Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Франція почала роботи зі створення спеціального трибуналу для злочину російської агресії в Україні. Для цього залучили європейських та українських представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Франції.

В МЗС зазначили, що боротьба з безкарністю за злочини, скоєними в Україні, є пріоритетом для Франції. Тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини.

"Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що посол з особливих доручень Антон Кориневич нещодавно відвідав МЗС Франції та обговорив питання створення спецтрибуналу.

Нагадаємо, у вересні в Україні створили робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Крім того, президент Володимир Зеленський наголосив, що Британія могла б очолити зусилля зі створення спецтрибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція МИД Украины Російська Федерація
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами