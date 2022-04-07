Везде, где были оккупанты, они совершали военные преступления, - Монастырский

"Фактически всюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет села, где нет разрушений. Это говорит об общем подходе российской армии к ведению боевых действий, по отношению к мирному населению и к совершению мародерства", - отметил министр.

По его словам, только по киевской области зарегистрировано более 1200 уголовных производств в связи с военными преступлениями, которые совершили оккупанты.

Глава МВД также анонсировал открытие круглосуточной "горячей линии" Нацполиции Украины для родственников погибших в результате военных действий России.

По телефону 0 894 201 867 операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения погибших.

"Количество пропавших без вести мы измеряем сотнями, поэтому такая помощь чрезвычайно нужна. Граждане сегодня могут помочь следствию установить тех лиц, которые, к сожалению, погибли или были принудительно вывезены с территории Украины в Республику Беларусь", - пояснил Монастырский.

Относительно разминирования населенных пунктов в Киевской области министр отметил, что ситуация остается сложной. Каждый рабочий день спасатели обнаруживают в столичном регионе от 4 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Монастырский отметил, что один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.