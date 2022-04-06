В Энергодаре оккупанты стали создавать фейковые "органы власти"

В захваченном российскими войсками Энергодаре Запорожской области оккупанты принялись утверждать новую фейковую "власть" коллаборантов, и уже "уволили" действующего мэра города Дмитрия Орлова, а также всех руководителей и членов исполнительных органов горвласти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Энергоатома " в Telegram.

Так, сначала 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали председателем "администрации города" А. Шевчика, который поддерживает российскую оккупацию, после чего тот своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного мэра Энергодара Орлова и "распустил" все легитимное руководство города.

В Энергоатоме обратили внимание, что на такое установление "власти" приспешниками оккупантов должным образом отреагирует украинское правосудие.

"Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют. На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более - воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика - формализация коллаборантов и документирование их преступлений", - говорится в сообщении.

Также были обнародованы соответствующие "приказы" коллаборантов Энергодара.

фото: t.me/energoatom_ua