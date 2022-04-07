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Скрізь, де були окупанти, вони скоювали військові злочини, - Монастирський

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що бійці ЗСУ в кожному місті, де перебували російські окупанти, фіксують випадки військових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву монастирського в ефірі телемарафону.

"Фактично всюди, де знаходилися російські військові, ми фіксуємо одну і ту ж картину: Немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань. Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, стосовно мирного населення і до здійснення мародерства", - зазначив міністр.

За його словами, тільки по Київській області зареєстровано понад 1200 кримінальних проваджень у зв'язку з військовими злочинами, які вчинили окупанти.

Глава МВС також анонсував відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції України для родичів загиблих в результаті військових дій Росії.

За телефоном 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання загиблих.

"Кількість зниклих безвісти ми вимірюємо сотнями, тому така допомога надзвичайно потрібна. Громадяни сьогодні можуть допомогти слідству встановити тих осіб, які, на жаль, загинули або були примусово вивезені з території України в Республіку Білорусь", - пояснив Монастирський.

Щодо розмінування населених пунктів у Київській області міністр зазначив, що ситуація залишається складною. Кожен робочий день рятувальники виявляють у столичному регіоні від 4 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Монастирський зазначив, що один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області окупанти стали створювати фейкові "органи влади".

Ми також писали, що українські військові ліквідували п'ятьох окупантів - мародерів у Сумській області.

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