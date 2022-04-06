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Украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров в Сумской области, - Венедиктова

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Среда 06 апреля 2022 22:46
Украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров в Сумской области, - Венедиктова Фото: оккупантов-мародеров уничтожили украинские бойцы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ уничтожили 5 российских военнослужащих в Дептовке Сумской области. Оккупанты-мародеры пытались наворовать украинского имущества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Как отмечает Венедиктова, оккупанты крутились у опрокинутого "Урала", который был набит награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении бойцов Украины, мародеры все же решили не убегать. В результате этого, украинские защитники ликвидировали 5 военных и взяли в плен еще трех оккупантов.

"Конечно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Произошло все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена не грабить у них не получается", - пишет генеральный прокурор.

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