Въезд на территорию Полтавской области открыли

Фото: пробки в Полтавской области 26 декабря (facebook.com/poltsad)

Машины могут въезжать на территорию области с 11:00

В Полтавской области сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращение снегопадов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу автомобильных дорог Полтавской области в Facebook.

Как отмечается, ограничение знали с 11:00 27 декабря. Однако на дорогах продолжит дежурить полиция.

"В 11:00 ограничения на въезд в Полтавской области будет снят. Трафик будет регулировать полиция и постепенно открывать границы, чтобы предотвратить образование заторов в будущем", - говорится а сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 27 декабря после снегопадов в Полтавской области восстановили движение транспорта. Проблемные участки на трассах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь были расчищены состоянию на 7:00.

Напомним, вчера из-за погодных условий въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта. Пробки наблюдались на трассах Р-42 Лубны-Миргород-Опошня, Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг, М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

Для решения транспортной проблемы в области назначили дополнительные поезда. Несмотря на ограничения в отношении автомобильного транспорта, движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществлялось в штатном режиме.