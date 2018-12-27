В'їзд на територію Полтавської області відкрили

Фото: затори у Полтавській області 26 грудня (facebook.com/poltsad)

Машини можуть в'їжджати до області з 11:00

У Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на службу автомобільних доріг Полтавської області у Facebook.

Як зазначаэться, обмеження знали з 11:00 27 грудня. Однак на дорогах продовжить чергувати поліція.

"Об 11:00 обмеження на в'їзд до Полтавської області буде знятий. Трафік буде регулювати поліція і поступово відкривати кордони, аби запобігти утворенню заторів в майбутньому", - йдеться а повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 27 грудня після снігопадів в Полтавській області відновили рух транспорту. Проблемні ділянки на трасах М-03 Київ-Харків і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь були розчищені станом на 7:00.

Нагадаємо, вчора через погодні умови в'їзд до Полтавської області закрили для всіх видів транспорту. Пробки спостерігалися на трасах Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук, М-03 Київ-Харків і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

Для вирішення транспортної проблеми в області призначили додаткові поїзди. Незважаючи на обмеження щодо автомобільного транспорту, рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснювався в штатному режимі.