В Украине обесточены сотни населенных пунктов

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По состоянию на утро обесточены почти 500 населенных пунктов в 10 областях

По состоянию на утро 26 декабря в Украине обесточены почти 500 населенных пунктов в десяти областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий (дождей, мокрого снега и порывов ветра) обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Днепропетровской области - 172, Полтавской - 119, Кировоградской - 68, Луганской - 47, Харьковской - 33 Черкасской - 12, Сумской - 9, Донецкой - 9, Черниговской - 8 и Николаевской - 2.

Также сообщается, что к ликвидации последствий непогоды привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что обильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта, а также негативно сказаться на работе коммунального хозяйства.

Вчера в Национальной полиции сообщили, что в связи с непогодой между Черниговской и Полтавской областями застряли около 200 автомобилей.