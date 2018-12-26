На дорогах толщина снежного покрова местами достигла 60 см
По состоянию на утро 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Сообщается, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.
С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих дорогах государственного значения:
С 00: 00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.
С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:
Также сообщается, что по состоянию на утро заблокирован проезд к четырем населенным пунктам в Кировоградской области и к 1 в Черкасской области.
На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Напомним, ранее ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что сильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта.