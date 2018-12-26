Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На дорогах толщина снежного покрова местами достигла 60 см

По состоянию на утро 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.

Кировоградская область

С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта;

С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для всех видов транспортных средств на трассе М-04 на участке Знаменка - Александрия и М-13 Кировоград - Платоново.

Черкасская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих дорогах государственного значения:

Н-01 Киев - Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.

Полтавская область

С 00: 00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

Днепропетровская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 72 + 088-151 + 680;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 296 + 735 - 370 + 915;

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.

Также сообщается, что по состоянию на утро заблокирован проезд к четырем населенным пунктам в Кировоградской области и к 1 в Черкасской области.

На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, ранее ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что сильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта.