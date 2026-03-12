Вето Орбана не зупинить фінансування України: Нацбанк підготував план "Б"

Пишний сказав, що надходження фінансування ЄС очікується у "перші тижні" квітня. Якщо цього не станеться, то в України є резервний план, який включає заходи монетарної політики та витрати на борг.

Голова НБУ наголосив, що замінити фінансування в такому масштабі повністю неможливо, але план Б дозволяє утримати стабільність.

"У моєму кабінеті ціла полиця з усіма цими планами "Б" - я міг би навіть відкрити навчальні курси про те, як складати плани "Б". Я не хочу створювати паніку, але якщо Україна не отримає кредитну підтримку, є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: внутрішній ринок боргу та монетизація бюджетних потреб", - пояснив він.

При цьому Пишний зазначив, що накопичення золотих запасів, яке інші центральні банки використовують як буфер у воєнний час, "не є варіантом для України".

"Звичайно, ми обговорювали це питання, але ситуація в Україні є дещо особливою. Ми повинні залишатися в стані високої ліквідності", - сказав він.