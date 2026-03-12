UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Вето Орбана не зупинить фінансування України: Нацбанк підготував план "Б"

13:41 12.03.2026 Чт
2 хв
Є два основних джерела для фінансування
aimg Ірина Глухова
Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Попри вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Україна очікує надходження фінансування від ЄС у "перші тижні" квітня. Також НБУ має план "Б" на випадок непередбачених обставин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в розповів голова Нацбанку України Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg.

Читайте також: Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС

Пишний сказав, що надходження фінансування ЄС очікується у "перші тижні" квітня. Якщо цього не станеться, то в України є резервний план, який включає заходи монетарної політики та витрати на борг.

Голова НБУ наголосив, що замінити фінансування в такому масштабі повністю неможливо, але план Б дозволяє утримати стабільність.

"У моєму кабінеті ціла полиця з усіма цими планами "Б" - я міг би навіть відкрити навчальні курси про те, як складати плани "Б". Я не хочу створювати паніку, але якщо Україна не отримає кредитну підтримку, є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: внутрішній ринок боргу та монетизація бюджетних потреб", - пояснив він.

При цьому Пишний зазначив, що накопичення золотих запасів, яке інші центральні банки використовують як буфер у воєнний час, "не є варіантом для України".

"Звичайно, ми обговорювали це питання, але ситуація в Україні є дещо особливою. Ми повинні залишатися в стані високої ліквідності", - сказав він.

Тиск Орбана на Україну

Відомий своєю проросійською риторикою Віктор Орбан на тлі підготовки до виборів в Угорщині посилив тиск на Україну.

Орбан заявив, що блокуватиме фінансову допомогу від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до угорських НПЗ.

Також прем’єр Угорщини звернувся до Євросоюзу з закликом призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики.

Через блокування Київ може залишитися без фінансування вже навесні цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзНаціональний банк УкраїниУгорщинаВіктор Орбан