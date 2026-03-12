Вето Орбана не остановит финансирование Украины: Нацбанк подготовил план "Б"

Пышный сказал, что поступление финансирования ЕС ожидается в "первые недели" апреля. Если этого не произойдет, то у Украины есть резервный план, который включает меры монетарной политики и расходы на долг.

Глава НБУ отметил, что заменить финансирование в таком масштабе полностью невозможно, но план Б позволяет удержать стабильность.

"В моем кабинете целая полка со всеми этими планами "Б" - я мог бы даже открыть учебные курсы о том, как составлять планы "Б". Я не хочу создавать панику, но если Украина не получит кредитную поддержку, есть два основных источника для финансирования этого пробела: внутренний рынок долга и монетизация бюджетных потребностей", - пояснил он.

При этом Пышный отметил, что накопление золотых запасов, которое другие центральные банки используют как буфер в военное время, "не является вариантом для Украины".

"Конечно, мы обсуждали этот вопрос, но ситуация в Украине является несколько особенной. Мы должны оставаться в состоянии высокой ликвидности", - сказал он.