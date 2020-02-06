Во Вьетнаме подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Общее количество зараженных коронавирусом во Вьетнаме увеличилось до 12 человек

Во Вьетнаме подтвердил еще два новых случая коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в стране общее количество зараженных новым типом коронавируса достигло 12.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, оба зараженных являются гражданами Вьетнама из северной провинции Винь-Пхук и имели тесные контакты с людьми, у которых ранее подтвердили наличие коронавируса.

Напомним, по состоянию на 6 февраля количество умерших от китайского коронавируса достигло 549 человек. Известно о почти 3 тысячах новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Кроме того, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

Добавим, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус нет.